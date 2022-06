Voorstelling boek bekende pianiste Andreia van Schaick

De internationaal bekende concertpianiste Andreia van Schaick (1949-2021), die in Gruitrode woonde, was laureaat van verschillende pianowedstrijden en stond 35 jaar lang op verschillende podia in Europa. Ze maakte ook naam als lerares piano in Vlaanderen en Nederland en als reisleidster-gids van culturele reizen naar Thüringen en Saksen (Duitsland). Zij krijgt nu een verdiende en erg aansprekende biografie, geschreven door historicus Jan Gerits, die ruim 45 jaar haar echtgenoot was.

Op zaterdag 18 juni om 14.30 uur wordt het mooie boek voorgesteld in de parochiale Sint-Gertrudiskerk in Gruitrode door Fred Brouwers, de bekende radio- en televisiepresentator. Historicus Jo Corstjens laat de aanwezigen kennismaken met de schrijver van het boek.