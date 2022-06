Neos Lommel luistert naar 'Kommesèèr' Henri Mertens

Op de prachtige rij van voordrachten georganiseerd door Neos Lommel, was donderdag 9 juni een échte Lommelaar aan het woord in de raadzaal. Henri Mertens, in Lommel en omstreken beter gekend als 'De Kommesèèr', vertelde over zijn boek 'Van Boerenjongen tot Kommsèèr'.

Commissaris Mertens voorstellen hoeft in Lommel niet, maar ook ver buiten Lommel is hij gekend als auteur van het boek 'Wees Wegwijs' waarmee vele generaties hun theoretisch examen voor het rijbewijs voorbereidden. Henri is van gewone boerenkomaf en wie de lezing hoorde, weet dat hij met hard werken en doorzetten via de oorlog, een getuigschriftje voor tuinder, het Antwerpse politiekorps en harde zelfstudie opgeklommen is tot de commissaris zoals wij hem nu kennen. Zijn schrijfstijl is zoals hij spreekt: rustig en duidelijk en soms ook emotioneel, bijvoorbeeld als hij het heeft over zijn moeder of over de steun die hij kreeg van zijn recentelijk overleden echtgenote.

De voorzitter onderbrak passend met de woorden: achter iedere sterke man staat een sterke vrouw. Zoals alle lezingen van Neos was ook deze lezing weer een schot in de roos. De afwezigen hadden ongelijk alleen al om de opmerkelijke moraal te horen die Henri Mertens predikt: "Je moet niet van hogere komaf te zijn om iets te bereiken. Weet wat je wil en ga ervoor." Het boek van Henri is nog te koop bij het Lommelse VVV.

(Egide Hanegreefs)