Ferm Eksel op driedaagse naar Baarle-Nassau

"De eerste dag kwamen we na 80 kilometer aan in het Sporthotel Bruurs", klinkt het bij de Ferm-leden. "De tweede dag waren de weergoden ons niet zo goed gezind en waren we blij met een warme douche na 50 kilometer in de regen. De derde dag nog een foto op de grens van Nederland en België en daarna ging het weer naar huis. Onderweg kregen we twee fatsoenlijke pletsbuien, maar de sfeer zat erin. Na 80 kilometer genoten we nog van een gezellige afsluiter in het Winnerhof. Zo hebben we drie dagen volop genoten van de mooie uitstippelde routes door Trinette en Emillie. Een dikke pluim hoe die ons weer verwend hebben. Hopelijk zijn we er volgend jaar weer allemaal bij."