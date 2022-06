Tongeren

De leden van Ferm gingen zopas op uitstap naar ‘lekker Hasselt’. “Met een groep Ferm-vrouwen en een paar mannen gingen we samen met een gids op pad om de kleine steegjes in de stad te ontdekken”, klinkt het. “Hier en daar mochten we van de lekkere specialiteiten proeven. Hasseltse speculaas mocht natuurlijk niet ontbreken. In het kleinste café van Hasselt eindigde de rondleiding met een jenevertje of biertje.”