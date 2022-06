Nieuwe Voorzitter voor Woonzo

De voorzitterswissel kadert in eerder gemaakte afspraken. "Met Eddy nemen we afscheid van een voorzitter die héél dicht bij ons stond en die ons tijdens de moeilijke coronaperiode op een heel daadkrachtige wijze heeft helpen functioneren", zegt directeur Inge Gaublomme. "Wat kan? Wat mag? Wat is nodig? Hoe blijven we bereikbaar en hoe pakken we dit aan? Dat waren en blijven Eddy's kernwoorden. De directeur, collega-bestuursleden en de medewerkers gaan Eddy missen en danken hem hartelijk voor zijn inzet de voorbije drie jaren."

Eddy zelf kijkt terug op een boeiende periode. Hij heeft aan het begin van zijn ambtstermijn heel erg ingezet op het leren kennen van de medewerkers, de regelgeving, de collega-bestuursleden enzovoort. Jammer genoeg heeft corona de dagelijkse werking een beetje ‘ter plaatse doen trappelen’. Toch kijkt Eddy met een warm hart terug op zijn voorzitterschap en zal hij als lid van de raad van bestuur zeker een bijdrage blijven leveren in de dagelijkse werking van de maatschappij.

Met eenparigheid van stemmen stelde de raad van bestuur Liesbeth Vanhay aan als voorzitter. Liesbeth is twaalf jaar actief in de Tongerse politiek en sinds maart 2021 bestuurder bij Woonzo. Daarvoor was ze OCMW-raadslid. Liesbeth start met heel veel goesting en enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging. "De sociale huisvestingsector is in volle verandering", zegt Liesbeth. "Sommige evoluties kan je niet tegenhouden, maar samen met mijn collega-bestuurders en een heel gemotiveerde bestuursploeg ga ik me 100 procent inzetten om zo goed als mogelijk in te spelen op de nood aan sociale huisvesting in ons werkgebied. Ik wil bereikbaar en toegankelijk zijn en zal hier samen met de directeur ook een prioriteit van maken."