Peter Bex loopt marathon met bewaking tegen ijsberen in Noorwegen

Het was een verjaardagscadeau en wat voor een. Peter Bex greep de kans om op het topje van de wereld deel te nemen aan de marathon die jaarlijks georganiseerd wordt in Spitsbergen (Noorwegen). Als extraatje voegden Peter en zijn vriendin een walrusexcursie toe aan de trip. Niet alleen is het heel bijzonder om in deze woeste Arctische wildernis te lopen, ook is er een beveiliging tegen ijsberen voorzien en vindt de marathon plaats op zeeniveau bij een temperatuur tussen 3 en 7 graden.

De volgende editie gaat door op 3 juni 2023. Je hoeft de marathon niet te lopen, er is ook de mogelijkheid om 10 of 21 kilometer te lopen.