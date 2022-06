Neos Tessenderlo maakt dagtripje naar Kinrooi

Na een eerste tussenstop aan de oevers van de Maas ging het richting Geistingen voor een uniek bezoek aan de rozentuin Rosarium Landhof en Kordes van Luc Van Esser. “En of het een schot in de roos was”, klinkt het bij de Neos-leden. “Daarna zette de aspergeboerderij ’t Bommesaerke haar deuren wagenwijd open voor een bezoek aan de aspergekwekerij, voorafgegaan door een heerlijke lunch. Kortom, het was heerlijk vertoeven tussen al dat moois dat Limburg heet.”

(Tekst: Leen Beckers)