Okra Grote-Heide fietst naar Postel

Om 10 uur stonden 14 enthousiaste fietsers klaar aan de kerk van Grote-Heide. De zon was van de partij met af en toe een wolkje ervoor. Gerrit en Jackie namen de fietsers in hun zog mee langs rustige fietswegen. Na één uurtje fietsen werd er even gepauzeerd en kregen de fietsers bezoek van een hond op hun rustplek.

Terug de fiets op, er kwamen meer en meer dreigende wolken aan de hemel en af en toe een drupje regen. “Er was een tweede pauze voorzien omdat we anders te snel in Postel zouden zijn en even later gingen de hemelsluizen open”, klinkt het bij de leden. “Gelukkig konden we schuilen onder een afdak. De hemel klaarde uit, maar voordat we terug op de fiets sprongen, voorzagen de meeste deelnemers zich van regenkleding. Enkelingen hadden niet op regen gerekend en vertrokken vol goede moed richting Postel. Even later gingen de hemelsluizen voor een tweede keer open met goede douche voor iedereen.”

Bij aankomst in Postel klaarde de hemel opnieuw uit. “In de Klothoeve genoten we alle van een lekkere maaltijd en de nodige tijd om onze kleren te laten drogen. Ondertussen was de zon door de wolken gebroken en bleef ze bij on ons tot thuiskomst. De terugtocht werd om 14.30 uur aangevat langs een andere weg langs het kanaal. In Lommel aan de Meerpaal werd er halt gehouden voor een koffie en ijs. Er werden al plannen gemaakt voor een volgende dagtrip in 2023. De laatste kilometers richting Grote-Heide werden vlot afgewerkt.”