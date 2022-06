Lanaken

Op zondag 29 mei vierden 13 kinderen van Neerharen hun eerste communie. Wat waren de kinderen blij dat deze dag eindelijk aangebroken was. In optocht gingen ze naar de kerk waar ze opgewacht werden door hun ouders, grootouders en andere familieleden. Het was een mooie sfeervolle viering. De dankviering voor de kinderen van Neerharen vindt plaats op donderdag 30 juni om 18.30 uur.