Lanaken

Op Hemelvaartsdag was er groot feest in Smeermaas. Zo'n 16 jongeren deden hun eerste communie. Het werd een mooie sfeervolle viering en iedereen deed zijn uiterste best. Bij het einde van de viering werden de kinderen verrast met een muzikaal gebeuren door de Brassband. De dankviering voor de kinderen van Smeermaas gaat door op dinsdag 28 juni om 18.30 uur.