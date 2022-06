Jonathan Borlée loopt zijn eerste 400 meter in drie jaar tijd

Jonathan Borlée komt dinsdagavond aan de start van de 400 meter bij de Citius Meeting in het Zwitserse Bern. Dat heeft Jacques Borlée maandag aan Belga bevestigd. Het wordt voor de 34-jarige nationale recordhouder een eerste optreden over 400 meter in drie jaar tijd.

De afgelopen jaren werd Jonathan Borlée telkens geplaagd door blessures. Hij liep hier en daar nog wel een kortere afstand of een 4x400 meter, onder meer op de Spelen in Tokio, maar zijn laatste individuele 400 meter dateert van 25 augustus 2019. Toen klokte hij in Madrid 46.89. Zijn nationale record staat sinds 2012 op 44.43.

Jonathan is niet de enige Borlée dinsdag in Bern, want ook Kevin en Dylan lopen er de 400 meter. Kevin Borlée heeft een seizoensbeste van 46.59 en een persoonlijk record van 44.56, Dylan Borlée heeft een seizoensbeste van 45.80 en een persoonlijk record van 45.55.

Kevin Borlée is sinds vorig seizoen al geplaatst voor het EK atletiek in München in augustus. Jonathan en Dylan hebben 45.70 nodig. Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 nodig. Vooral Dylan Borlée heeft ook kans om zich via de World Rankings voor Eugene te plaatsen, want hij is 52e, terwijl de top 48 naar het WK mag. Kevin en Jonathan staan niet in de top 100.