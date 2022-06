Lieven Verstraete na ophef over interview in ‘De zevende dag’: “Ik was even de draad kwijt”

Na een hevige Twitter-rel excuseerde VRT-journalist Lieven Verstraete zich maandagochtend op Twitter over de manier waarop hij enkele vragen aan de nieuwe Groen-voorzitters geformuleerd had. De VRT-ombudsman ontkent dat er racistische ideeën verspreid zijn. “Maar de formulering was ongelukkig.”

“Ik was tijdens het gesprek met de nieuwe voorzitters van @groen effe helemaal mijn draad kwijt… en heb me daar totaal knullig trachten uit te wrikken, in ongepaste bewoordingen. Heb dat naderhand ook aan betrokkenen laten weten. Alle vragen mogen/moeten gesteld kunnen worden aan iedereen. Maar de manier waarop is ook van belang. Tot zover…” In twee tweets excuseerde VRT-journalist Lieven Verstraete zich maandagochtend over enkele vragen die hij tijdens De zevende dag aan het nieuwe voorzittersduo van Groen Nadia Naji en Jeremie Vaneeckhout had voorgelegd.

In een vraag aan Naji stelde Verstraete dat er naar Brussel verwezen werd als “het toonvoorbeeld van hoe wijken één na één veroverd worden door nieuwkomers”. Hij zei ook dat “er meer en meer mensen met een migratieachtergrond komen wonen en hun plek opeisen. Dat is waar extreemrechts op kapitaliseert.”

Na het programma deelde Groen die beelden uit het interview op Twitter en plakte er een ander fragment bij waarin de vraag werd gesteld of Naji zich wel Belg voelde in Molenbeek. Met als commentaar: “Alle Brusselaars zijn Belgen.” Daarop ontstond op sociale media een storm aan reacties. Zo werden Verstraete en De zevende dag ervan beschuldigd racistische ideeën te verspreiden of de “frames van extreemrechts als uitgangspunt in een journalistiek interview” te nemen.

Denktrant van anderen

“Het kan niet de bedoeling zijn dat de redactie termen als veroveren in eigen naam in de mond neemt als het gaat over migratie of nieuwkomers”, zegt VRT-nieuwsombudsman Tim Pauwels. “Omdat ze gewoon ook niet juist zijn. Voor mij is het evenwel duidelijk dat Lieven verwijst naar een denktrant van anderen. Dat is gebruikelijk in interviews. Je legt standpunten, argumenten, narratieven van anderen voor. Als je de vraag niet stelt, kan er ook niet op geantwoord worden en Nadia Naji heeft er ook heel goed op geantwoord. In de mate dat het voor sommige kijkers niet duidelijk was dat het om een denktrant van anderen ging, is het ongelukkig. Maar Lieven heeft uitdrukkelijk gezegd: Dat is niet mijn mening.”

Voor Pauwels heeft Verstraete geen racistische ideeën verspreid. “Integendeel, na uitspraken van Conner Rousseau over Molenbeek, de verkiezingsresultaten van Vlaams Belang en de retoriek van extreemrechts op het internet is het ook niet onlogisch om daar een vraag over te stellen. Dat gevoel van bevreemding is er wel. Er zijn middenklasse-Vlamingen die zich bevreemd voelen in Molenbeek. Maar ook omgekeerd, kan de inwoner van Molenbeek zich onwennig voelen in een blanke fermettewijk in Steenokkerzeel. Over dat gevoel mag wel gesproken worden. Als je de journalistiek iets kan verwijten rond migratie, is dat ze misschien niet altijd een taal heeft gevonden om de problemen te benoemen.”

Montage

Pauwels wijst erop dat het korte filmpje uit het interview in Dezevende dag een montage is. “In het filmpje lijkt het of Lieven verder doorgaat op zijn vraag over veroveren. Dat is niet zo gebeurd, hij heeft het antwoord van Nadia Naji gewoon aanvaard. De vraag: U voelt zich wel Belg in Molenbeek? is veel vroeger in het interview gesteld en was een verwijzing naar de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. De twee na elkaar monteren is niet helemaal volgens de regels. Partijen mogen beeldmateriaal van de VRT gebruiken op sociale media, maar er wordt wel gevraagd om het fragment niet te monteren.”