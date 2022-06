Tongerse moeder en dochter samen ter ontnuchtering in politiecel opgesloten

Bilzen/Hoeselt/Riemst

Moeder en dochter hebben zaterdagavond samen in een Bilzense politiecel gezeten. De Tongerse moeder werd aan de kant gezet bij een controle. Ze was zo dronken dat ze nog amper op haar benen kon staan. Haar dochter die ter plaatse kwam en de controle van haar moeder probeerde te verhinderen, bleek ook te veel alcohol gedronken te hebben. Ze werd samen met haar moeder naar het politiekantoor gebracht om er te ontnuchteren. Het rijbewijs van de moeder werd ingetrokken.

Bij de controles op de Maastrichtersteenweg in Riemst, de Maastrichterstraat in Bilzen en Bilzersteenweg in Hoeselt moesten nog 9 bestuurders hun rijbewijs voor enkele uren inleveren na een positieve alcoholtest.

Twee bestuurders testten positief op drugs en mogen minimaal 15 dagen niet rijden. Een van deze bestuurders reed in een voertuig zonder keuring en verzekering. De auto werd getakeld.

Hetzelfde gebeurde met twee opgefokte bromfietsen. De tweewielers zijn voor 30 dagen geïmobiliseerd.

Er werd nog een twintigtal waarschuwingen en onmiddellijke inningen uitgeschreven voor technische tekortkomingen aan het voertuig tot de verouderde staat van het rijbewijs. mm