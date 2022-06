Pairi Daiza zet zeldzame papegaaien uit in natuurlijke habitat in Brazilië

Acht Spix’ ara’s zijn zaterdag voor het eerst opnieuw vrijgelaten in het halfwoestijngebied in het noordoosten van Brazilië, hun natuurlijke habitat. Dat meldt dierenpark Pairi Daiza. Het park was mee betrokken bij de herintroductie van de soort.

De Spix’ ara’s stierven in 2000 uit in het wild. Dankzij de Association for the Conservation of Threatened Parrots werd in Duitsland, Brazilië en in ons land gewerkt aan de conservatie en herintroductie van de soort .

Zaterdag was het dan zover en vlogen de eerste acht Spix’ ara’s uit. De vogels werden uitgerust met een GPS-tracker, zodat hun aanpassing van nabij opgevolgd kan worden. De bedoeling is om in de toekomst nog Spix’ ara’s uit te zetten zodat de soort zelfstandig opnieuw kan overleven in het wild.