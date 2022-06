Christina Ricci is fan van opvolgster in ‘The Addams family’

Eind dit jaar verschijnt Wednesday op Netflix, een nieuwe serie rond de excentrieke maar iconische The Addams family. Daarin speelt het voormalige Disneysterretje Jenna Ortega (19) de titelrol. Maar ook Christina Ricci (42), die het personage in de jaren 90 speelde, heeft een rol. En ze is grote fan van haar opvolgster.

“Jenna is ongelofelijk”, zegt ze. “Ik kreeg wat foto’s van haar in kostuum door voor ik naar de set trok, zodat ik wist hoe ze eruit zou zien. Het is een geslaagde moderne versie van het personage. Het blijft enerzijds trouw aan de ziel van het origineel, maar het is toch erg modern.”

Jenna Ortega deelde haar look op Instagram.

Wie Ricci precies zal spelen, is niet duidelijk. Wel werken er een hoop klinkende namen mee aan de serie. Zo staat Tim Burton achter de camera en zorgt diens vaste kompaan Danny Elfman voor de muziek. In de cast herken je Catherine Zeta-Jones en Gwendoline Christie (Game of thrones).