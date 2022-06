Voorleesmoment in Riemstse bibliotheek in het teken van Vaderdag

Riemst

“Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Daarom doe ik het ook graag”, vertelde Miet, die woensdag de maandelijkse voorlezer van dienst was in de Riemstse bibliotheek. Elke tweede woensdag van de maand houdt de Boekerij - zoals de bib heet - vanaf 14.30 uur een voorleeshalfuurtje, gevolgd door een knutseluurtje dat in het teken staat van het voorleesthema.

“Voorlezen heeft alleen maar voordelen voor de jonge oortjes”, zegt bibliothecaris Monique Lenaerts. “Het draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip, de kinderen leren beter luisteren en trainen hun concentratievermogen.” Woensdag 8 juni stond in het teken van Vaderdag met het verhaal Vader komt eraan. Achttal kinderen en hun (groot-)ouders genoten van de vertelling en van het knutselen achteraf. Ook in de vakantiemaanden juli en augustus loopt het initiatief gewoon door.(eva)