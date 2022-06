Politie Voeren vindt lading wiet op verborgen plek in de deur van de passagier

Voeren

Dankzij een drugshond heeft de politie Voeren een grote lading cannabis gevonden. De bestuurder van de auto, een 21-jarige man uit Voeren, werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor.

De controle gebeurde zaterdag. Al snel bleek dat de twintiger onder invloed van wiet was. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken. Toen de politie een drugshond losliet in de auto, stootten de agenten op meer. Op een verborgen plek in de deur van de passagier zat een grote lading wiet. Die werd in beslag genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Nog bij de controle aan de grens met Nederland werden 16 personen betrapt op bezig van verschillende soorten drugs. Negen bestuurders bleken onder invloed en moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Twee voertuigen bleken niet ingeschreven, verzekerd en gekeurd te zijn. Deze werden in beslag genomen. mm