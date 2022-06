Nieuwe rel tussen Mercedes en Red Bull? “Als je stuiteren van de wagen zo onveilig vindt, race dan niet”

Geradbraakt klom Lewis Hamilton zondag uit zijn wagen na de race in Azerbeidzjan. Anderhalf uur lang was hij volledig door elkaar geschud. En dat door het porpoising effect, waarmee zijn bolide stuiterde tegen het asfalt. “De regels moeten aangepast worden”, verklaarde de Brit achteraf. Maar Red Bull-baas Christian Horner gaat daar niet mee akkoord. “Zo beloon je de teams die hun werk niet goed gedaan hebben.”

“Dit was mijn zwaarste race ooit”, verklaarde Hamilton wanneer hij na de race in Azerbeidzjan eindelijk uit zijn Mercedes raakte. “Ik kan de pijn nauwelijks beschrijven. Tijdens de race was ik alleen maar aan het bidden dat het snel voorbij was.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Rugpijn door porpoising

Hamilton had dit weekend erg veel last van het porpoising effect, waardoor zijn wagen stuiterde tegen het asfalt. Hierdoor werd de Brit volledig door elkaar geschud en kreeg hij veel rugpijn. “Hij voelt zich echt slecht”, liet teambaas Toto Wolff na de race weten. “Dit kan gevolgen hebben voor zijn gezondheid.”

Mercedes hoopt dat er snel een reglementswijziging komt, waarmee het probleem verholpen wordt. “Dat wordt bij elke coureursbriefing met de FIA (het overkoepelend F1-orgaan, nvdr.) besproken”, liet Hamilton na de race weten. “Er moet echt iets gebeuren.” Zijn teamgenoot, George Russell, gaat daar mee akkoord. “Het is een kwestie van tijd tot er een zwaar ongeluk gebeurt. Alle ingrediënten voor een ramp zijn aanwezig.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Horner is tegen reglementswijzigingen

Voor een reglementswijziging zijn er in de Formule 1 nog te veel tegenstanders. Eén van hen is Red Bull-baas Christian Horner, wiens wagens veel minder last hebben van het gestuiter. Volgens hem gebruikt Mercedes de gezondheidsproblemen als excuus om de regels aan te kunnen passen. “Als ik de regels zou willen veranderen, zou ik ook gaan ‘bitchen’ over de teamradio en er een groot ding van maken”, verklaarde Horner na de race.

De excentrieke Red Bull-leider zag de Mercedes-bolides ook wel stuiteren. “Je ziet dat het erg oncomfortabel is voor de rijders, maar je kan dat gewoon oplossen door de bodem van de wagen wat hoger te leggen. Maar dat gaat dan wel ten koste van de snelheid. Dus maken ze er nu een veiligheidskwestie van, in de hoop zo de regels aan te kunnen passen en sneller te zijn.”

Lewis Hamilton finishte zondag knap vierde, op zijn eerste zege dit seizoen blijft het wachten — © ISOPIX

“Als het echt onveilig is, race je niet”

Horner zou het dan ook niet eerlijk vinden als de regels aangepast worden. “Als alle teams problemen hebben, dan is het eerlijk om de regels te wijzigen. Maar als je nu de regels zou wijzigen, dan zou je enkele teams die hun werk niet goed gedaan hebben belonen. Dat voelt oneerlijk voor teams die wel goed werk hebben geleverd.”

Horner ligt minder wakker van de gezondheidsproblemen die de rijders van Mercedes ervaren door het porpoising effect. “Je hebt zelf de keus om in de auto te stappen of niet. Als het echt onveilig is, dan race je niet”, liet de teambaas weten na de race.