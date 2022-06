Feestelijke processie houdt Voeren in de ban

Voeren

De kerkdorpen Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren waren zondag in de ban van de ‘bronk’. Deze processie met enkele honderden deelnemers trok na de mis door de dorpscentra via de Knapstraat en Waterval naar Sint-Pieters-Voeren en via Veld en het gehucht Berg opnieuw naar de kerk van Sint-Martens-Voeren met als thema ‘Laat de zon in je hart’. Aan de rustaltaren werd de zegen gegeven. Deze devote stoet, die geopend werd met de vlaggen van beide parochies, ruiter Roger en de schutterij Sint-Martinus met keizer Mark Van Reusel die voor dit jaar ook het koningszilver draagt, trok langs een traject dat versierd was met vlaggetjes en bloemen. Via het Heilig Hart gingen de pelgrims en deelnemers naar de Sint-Martinuskerk voor de afsluitende zegen. Na de bronk was er feest in en rond de feesttent aan het Ingerveld, de nieuwe wijk. nm