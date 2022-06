Bewoners Riksingen en Henis genieten van dagje vol cultuur

Tongeren

Zaterdag organiseerde de stad Tongeren een dorpsactiviteit voor de inwoners van Riksingen en Henis. Zo’n 35 dorpelingen hadden zich ingeschreven.

In buurthuis Sint-Gertrudis in Riksingen werden ze getrakteerd op een optreden van het kunstcollectief B.R.O.N. uit Bree. Zes kunstenaars brachten er een uniek programma van kunstwerken, digitale beelden, dans en verrassende verhalen, begeleid door muziek van VanPee&Hasjzang. “We willen ook de bewoners van dorpen en wijken laten kennismaken met een breder cultureel aanbod”, vertelt cultuurschepen An Christiaens. “Ons verbindingscollectief legt hier een verbinding tussen Riksingen en Henis. De grote middenbeuk in de zaal symboliseert de Bilzersteenweg”, wist Ron Leinders. diro