Romain Bardet keert na jaar afwezigheid terug in Ronde van Frankrijk

Romain Bardet verschijnt op 1 juli aan de start van de 109e Ronde van Frankrijk. Na een jaar afwezigheid maakt hij zijn comeback in de Tour, zo bevestigt de Franse klassementsrenner maandag.

“Ik ben heel erg blij dat ik met Team DSM zal deelnemen aan de Tour”, schrijft hij op Twitter. “Ik kan niet wachten om aan het Grand Départ te staan in Kopenhagen over enkele weken.”

Voor de 31-jarige Bardet wordt het zijn negende Ronde van Frankrijk. Al twee keer stond de Fransman op het eindpodium van La Grande Boucle. In 2016 werd hij tweede na Chris Froome en een jaar later derde na Froome en Rigoberto Uran. Bardet won al drie etappes en de bergtrui (in 2019).

Vorig jaar reed Bardet de Ronde van Italië (7e) en de Ronde van Spanje (25e en ritwinst). In de voorbije Giro moest de Fransman opgeven in de dertiende etappe wegens ziekte. Hij stond op dat moment vierde in het klassement.

De Tour start op 1 juli met een korte individuele tijdrit in het Deense Kopenhagen.