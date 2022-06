Leerlingen VBS Nieuwland smullen van sportieve uitdagingen in actiepark

Borgloon

De leerlingen van VBS Nieuwland trokken er een dagje op uit naar een actiepark in Hasselt. Daar zaten best wat uitdagingen bij. Zo was er een touwenparcours waarbij je via hangende autobanden, touwen, touwlussen proberen je eindbestemming te bereiken. Voor de jongsten was het op palen lopen en toch je evenwicht behouden best een grote uitdaging. Ook door tunnels kruipen, over een muur klauteren en met een fiets door het bos crossen, vonden de leerlingen spannend en leuk. Sommigen namen het tegen elkaar op in een wedstrijdje touwtrekken, anderen focusten zich op de verkeersregels in het parkje met echte straten en verkeersborden. Voor de oudere leerlingen was er een heus parcours boven het water. Het was een dag vol actie en avontuur. rudc