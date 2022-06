OPROEP. Werd jij ten huwelijk gevraagd door je vrouw of ben jij als vrouw op de knieën gegaan?

Geen man die met glinsterende ring in een fluwelen doosje door de knieën gaat, Anouk besloot haar vriend zélf ten huwelijk te vragen. “Lieve Dominique, ik kan niet wachten om de rest van mijn leven met je door te brengen”, klonk het emotioneel vanop het podium. Waarop het koppel het huwelijk onder luid applaus bezegelde met een kus en een hoop vuurwerk dat de lucht in werd geschoten.

Vandaag is het echter nog steeds meer gangbaar dat de man zijn toekomstige vraagt om het leven geringd te delen. Hoe zit dat in jouw huwelijk? Vroeg jij - als vrouw - je man ten huwelijk? Of vroeg jouw vrouw jou ten huwelijk? Vertel Het Belang van Limburg het prachtige verhaal van jullie aanzoek.