“Honderden doden bij beschietingen Charkov, Rusland gebruikt clustermunitie en antipersoonsmijnen”

Het rapport ‘Anyone can die at any time: Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv, Ukraine’ documenteert hoe Russische troepen dood en vernieling hebben veroorzaakt door onophoudelijk woonwijken van de stad te hebben gebombardeerd. Amnesty zegt bewijzen te hebben gevonden dat de Russen herhaaldelijk clustermunitie van het type 9N210/9N235 en antipersoonsmijnen gebruiken. “Beide soorten munitie zijn volgens internationale verdragen verboden omdat ze geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen”, klinkt het.

Volgens Donatella Rovera, crisisonderzoeker van de mensenrechtenorganisatie, is de bevolking van Charkov de afgelopen maanden geconfronteerd met een “meedogenloos spervuur van willekeurige aanvallen, waarbij honderden burgers werden gedood en gewond raakten”. “Mensen werden gedood in hun huizen, op straat, in speeltuinen, op begraafplaatsen, terwijl ze in de rij stonden voor humanitaire hulp of toen ze boodschappen deden.”

Amnesty vernam van de directeur van de medische afdeling van het regionale militaire bestuur dat sinds het begin van het conflict 606 burgers zijn gedood en 1.248 mensen gewond zijn geraakt in de regio. Rovera stelt dat de Russische strijdkrachten verantwoording moeten afleggen voor hun daden. Slachtoffers en hun nabestaanden moeten dan weer herstelbetalingen ontvangen.

Onnauwkeurige raketten

Naast clustermunitie gebruikt het Russische leger ook onnauwkeurige raketten, zoals ongeleide van het type Grad en Uragan. Omdat ze onnauwkeurig zijn, maken ze slachtoffers wanneer ze in burgergebieden gebruikt worden. “Ongeleide artilleriegranaten hebben een foutmarge van meer dan 100 meter”, klinkt het. “In woonwijken waar gebouwen niet meer dan een paar meter van elkaar staan, betekent die onnauwkeurigheid vrijwel zeker dat er burgerslachtoffers vallen en schade aan burgerdoelen wordt aangebracht.”

Amnesty merkt nog op dat Oekraïense troepen vaak aanvallen lanceren vanuit woonwijken, waardoor burgers in die gebieden in gevaar worden gebracht. “Dit is in strijd met het internationaal humanitair recht, maar rechtvaardigt op geen enkele manier de herhaalde willekeurige aanvallen van Russische troepen.”

Voor het rapport onderzochten onderzoekers van Amnesty 41 aanvallen. Daarbij zijn minstens 62 mensen gedood en nog eens 196 mensen gewond geraakt. In Charkiv interviewden ze 160 mensen, onder wie mensen die een aanval overleefden, nabestaanden, getuigen en artsen die gewonden behandelden. Ze analyseerden ook bewijsmateriaal van aanvallen, zoals munitiefragmenten, en digitaal materiaal.