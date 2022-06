Bilzen

Karsten Vandecaetsbeek (32) uit Vliermaal, leerkracht secundair onderwijs in Viio Tongeren

Lize Veuskens (30) uit Bocholt, laborante in MUMC+ ziekenhuis in Maastricht

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vier jaar geleden via Tinder. Een maand later waren we een koppel. Vorig jaar op 1 april, de verjaardag van Lize, heb ik haar ten huwelijk gevraagd”, aldus de bruidegom. (joge)

