Is einde van tijdperk nu écht in zicht? Voor het eerst in ruim 18 jaar geen enkel lid van de ‘Big Three’ in top twee wereldranglijst tennis

De Rus Daniil Medvedev neemt zoals aangekondigd de eerste plaats op de maandag verschenen ATP-ranking over van de Serviër Novak Djokovic, die naar de derde plaats zakt. David Goffin (+2) stijgt naar de 39e plek.

Medvedev schopte het afgelopen weekend tot de finale van het ATP-grastoernooi van het Nederlandse Rosmalen maar moest daarin zondag een blamage verwerken (6-4, 6-1) tegen thuisspeler Tim van Rijthoven, die van de organisatie een wildcard kreeg. De 25-jarige Nederlander stijgt maar liefst 99 plaatsen tot nummer 106. De 26-jarige Rus is niet aan zijn proefstuk toe en stond eerder dit jaar, van eind februari tot medio maart, al even aan kop van de ATP-ranking.

De Duitser Alexander Zverev (+1), die voor een lange revalidatie staat na zijn zware enkelblessure die hij opliep in de halve finales van Roland Garros tegen de Spanjaard Rafael Nadal, stijgt naar de tweede plaats. Novak Djokovic (-2) volgt als derde, voor Rafael Nadal (0) en de Noor Casper Ruud (+1). De Griek Stefanos Tsitsipas (-1) moet een plaats inleveren en is zesde.

David Goffin (+2) is nog altijd ruimschoots de beste Belg op de 39e plaats. De 31-jarige Luikenaar maakt na een korte afwezigheid door een blessure aan de psoas deze week zijn comeback in het Duitse Halle, uitgerekend tegen de nieuwe nummer 1 Medvedev.

Zizou Bergs moet als Belgische nummer twee 39 plaatsen achteruit tot stek 207. Michael Geerts (+5) staat 280e, Kimmer Coppejans (-38) 316e en Ruben Bemelmans (-21) 337e.

Mertens, Van Uytvanck en Zanevska zakken plaats

Elise Mertens moet maandag in het nieuwe WTA-klassement een plaats inleveren. Ze staat 30e. Ook Alison Van Uytvanck (47e) en Maryna Zanevska (67e) zakken een positie. Greet Minnen (88e), de vierde Belgische in de top 100, behoudt haar plek.

Helemaal bovenaan de ranking zijn er amper verschuivingen. De Poolse Iga Swiatek blijft met een ruime voorsprong nummer 1 voor de Estse Anett Kontaveit en de Spaanse Paula Badosa. De Tunesische Ons Jabeur en de Wit-Russische Aryna Sabalenka maken de top vijf vol. Die laatste wipt na haar finaleplaats in Rosmalen over de Griekse Maria Sakkari en zorgt zo voor de enige verandering in de top twintig.

Sabalenka verloor de finale in Rosmalen van Ekaterina Alexandrova. De Russin wipt dankzij haar toernooizege op het Nederlandse gras van 30 naar 27. Twee plaatsen lager, op nummer 32, staat de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia. Die gaat zestien banken vooruit na haar eindwinst in het Engelse Nottingham.

In het dubbelklassement blijft Elise Mertens de nummer 1 voor de Russin Veronika Kudermetova, haar vaste partner. Samen verloren ze zaterdag de finale in Rosmalen.

