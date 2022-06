Diepenbeek

Guy Croes (37) uit Diepenbeek, installateur elektro bij Vandenborre

Hannelore Dewil (40) uit Kermt-Hasselt, inclusie- en pedagogisch coach bij Ferm

Kinderen: Rens (7)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Dertien jaar geleden maakten we kennis op een huwelijksfeest van vrienden en enkele weken later werden we een koppeltje. Drie jaar geleden verrasten Guy en zoon Rens mij aan bed met een huwelijksaanzoek”, aldus Hannelore. (chpa)

