De eerste gemachtigde opzichters staan paraat in Zonhoven-centrum

Het centrum van Zonhoven is best druk aan het begin en het einde van de schooldagen. “Gelukkig hebben we nu dus deze opzichters om ons te helpen,” legt Elke Wazian namens de werkgroep verkeer uit. “In maart konden zij aan de opleiding van de provincie beginnen. Afgelopen donderdag kregen zij officieel hun diploma én hun materiaal. Vanaf maandag gingen zij meteen van start op twee gevaarlijke kruispunten in de buurt van de lagere school de Zonnewijzer. Daar zullen de kinderen nu dus veilig kunnen oversteken.”

Volgend schooljaar hopen de vrijwilligers op nog meer gemachtigde opzichters die de kinderen willen helpen. Zo kunnen meerdere kruispunten bewaakt worden. “Jammer genoeg organiseert de provincie de opleiding wel maar één maal per jaar in maart. We moeten dus nog wachten tot 2023 om de volgende vrijwilligers op te leiden. Maar dankzij deze mensen kunnen we het schooljaar 2022 toch al een stuk veiliger afsluiten. We zijn hen ontzettend dankbaar.” TR