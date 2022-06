Voor ruim 4.000 euro aan achterstallige belastingen geïnd bij controles in Kempenland

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

Bij een politiecontrole in de zone Kempenland - samen met de Vlaamse Belastingdienst - is zaterdag voor 4.121 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Een auto werd in beslag genomen omdat de eigenaar zijn schuld niet kon betalen.

De controles gebeurden in de Deusterstraat in Peer, de Hamsesteenweg in Leopoldsburg en de N74 in Hechtel.

Vier bestuurders speelden hun rijbewijs kwijt na een positieve drugstest. Een auto werd in beslag genomen wegens niet verzekerd en gekeud. De auto van een bestuurder die na een rijverbod zijn herstelexamen niet had afgelegd, werd geïmmobiliseerd. Er werd ook nog een pv voor het bezit van verdovende middelen opgesteld. mm