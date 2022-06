Belgische F2-piloot Amaury Cordeel wordt een race geschorst na verzamelen twaalf strafpunten

Amaury Cordeel is geschorst voor de volgende ronde van het F2-kampioenschap in Silverstone omdat hij dit seizoen al twaalf strafpunten heeft verzameld op zijn racelicentie.

Na de race in Barcelona stond de teller van Cordeel op elf strafpunten en als u weet dat er bij twaalf stuks een race schorsing volgt stond het bijna in de sterren geschreven dat onze landgenoot dit seizoen ergens een race van aan de zijlijn zou moeten volgen.

Tijdens het vorige raceweekend in Monaco wist hij uit de problemen te blijven en kreeg hij geen strafpunten maar afgelopen weekend in Bakoe had hij minder geluk. Tijdens de race op zondag crashte Cordeel met Oli Caldwell en dat leverde hem zijn twaalfde strafpunt op.

De Van Amersfoort-rijder kreeg dit seizoen al strafpunten voor verscheidene overtredingen. In Saoedi-Arabië had hij onvoldoende vertraagd tijdens een gele vlag-situatie die aangeeft dat er een gevaarlijke situatie op de baan is en in Imola overschreed hij herhaaldelijk de limieten van het circuit. In Barcelona slaagde hij er dan weer niet in om op tijd zijn plaats op de startgrid in te nemen.

Volgens de stewards was Cordeel gefocust op de auto’s voor hem en had hij geen oog voor Caldwell die buitenom kwam. Cordeel week uit naar links om de auto’s voor hem te ontwijken en kwam daarbij Caldwell op zijn pad tegen, die al naast onze landgenoot reed op dat moment.

Beide auto’s eindigden tegen de muur en zagen hun race beëindigd. De stewards laten weten dat Cordeel verantwoordelijk is voor de aanrijding en dat hij de volgende race in Silverstone langs de zijlijn zal moeten toekijken.

Amaury Cordeel is de eerste rijder sinds Mahaveer Ranganathan in 2019 die een raceban opgelegd krijgt.

