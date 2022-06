Belgische ontwerper lanceert collectie in samenwerking met Pornhub: “Seks is deel van het leven”

Kim Kardashian, Dua Lipa, Rihanna en Hailey Bieber dragen z’n creaties, de modebladen raken niet uitgepraat over zijn collecties, en nu gaat de Belgische ontwerper Ludovic de Saint Sernin (31) ook een samenwerking aan met de grootste pornowebsite ter wereld. “Seks is nu eenmaal een deel van het leven.”

Zijn creaties hebben over het algemeen weinig om het lijf. Letterlijk. Veel scheuren, transparante stoffen en hier een daar een veter om alles samen te houden. Erotisch en een beetje choquerend, dat zijn de ontwerpen van Ludovic de Saint Sernin. Een samenwerking met Pornhub – het grootste pornokanaal ter wereld – komt dus niet als een complete verrassing.

Met De Saint Sernin strikt de pornogigant ook niet de minste voor zijn capsulecollectie. De designer werd geboren in Brussel, maar is al sinds zijn 7 jaar uitgeweken naar Parijs. Na twee jaar warmlopen bij modehuis Balmain, startte hij in 2017 zijn eigen merk LdSS. Intussen zijn internationale sterren als Kim Kardashian, Dua Lipa en Rihanna fan, en op de modeweken wordt stormgelopen voor zijn shows. Dat heeft de ontwerper naar eigen zeggen allemaal te danken aan een onderbroek uit zijn eerste collectie, niet veel meer dan enkele lapjes stof die aan elkaar hangen met een touw. Het niemendalletje zorgde ervoor dat hij destijds genomineerd werd voor de prestigieuze LVHM-prijs voor jonge designers. “Jean Paul Gaultier heeft zijn iconische punt bh, ik heb mijn slip met veterogen”, zegt Ludovic de Saint Sernin daar zelf over.

De pikante stijl van LdSS was er oorspronkelijk enkel voor mannen, maar ondertussen richt hij zich ook op vrouwen. Zijn collecties zijn genderfluïde. “Hij heeft een stijl gevonden die werkt en die internationaal wordt opgepikt”, zegt styliste Linda Van Waesberge. “Zijn kledij past op mannen én vrouwen. De modellen die hij gebruikt zijn zeer mooie, androgyne personen. Hij weet de tijdgeest perfect te vatten. Het is ook allemaal zeer sexy, maar zonder vulgair te zijn. Het is ook redelijk eenvoudig, wat zijn collecties bijna mainstream maakt. Hij spreekt een breed publiek aan wat een deel zijn succes zal verklaren. Daarnaast is het ookLudovic heeft zelf ook een bepaalde look en een innemende persoonlijkheid. Zijn verhaal klopt.”

Bella Hadid in LdSS — © ISOPIX

© ISOPIX

De capsulecollectie van Pornhub en LdSS – met onder meer een hoodie, een T-shirt en een bikini met het logo van de pornogigant op – is sinds afgelopen weekend online te koop. “Het idee achter de collectie is dat seksualiteit een onderdeel is van ieders leven”, zei De Saint Sernin eerder in een interview met het Franse modemagazine Numéro. “We leven in een tijd waar dat ook heel zichtbaar is. Maar tegelijkertijd worden we preutser en wordt er meer gecensureerd. Daar wil ik tegen ingaan. Niet om te provoceren, maar wel om taboes te doorbreken.”