Devon Allen klokt derde snelste chrono aller tijden op 110 m horden

Devon Allen heeft zondag de derde snelste tijd ooit gelopen op de 110 meter horden op de New York Grand Prix, een meeting van de World Athletics Continental Tour Gold.

De 27-jarige Amerikaanse sprinter finishte in 12.84. Allen haalde het voor zijn landgenoot Grant Holloway (13.06), de regerende wereldkampioen en olympische vicekampioen. Daniel Roberts (13.17) vervolledigde het Amerikaanse podium.

Holloway liep in juni 2021 in Eugene de op één na scherpste chrono aller tijden (12.81). Het wereldrecord staat sinds 7 september 2012 op naam van Aries Merritt (12.80), die zijn toptijd liep tijdens de Memorial Van Damme in Brussel.

De Amerikaanse Aleia Hobbs won in New York de 100 meter dankzij de derde snelste tijd van het seizoen (10.83). Bij de mannen doken de Amerikaan Christian Coleman (9.92) en de Jamaicaan Ackeem Blake (9.95) onder de 10 seconden.