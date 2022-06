“Lijfwachten moeten alle stoelgang van Poetin verzamelen”

De lijfwachten van Vladimir Poetin moeten al zijn ontlasting verzamelen wanneer hij in het buitenland vertoeft. Niets van de presidentiële stoelgang mag op vreemde bodem achterblijven, omdat die iets zou kunnen onthullen over zijn gezondheid, zo zeggen verschillende journalisten.

In de uitgebreide entourage van de Russische president wanneer die op buitenlandse missie vertrekt, heeft één iemand de minst smakelijke job. Eén van de leden van de Federale Veiligheidsdienst (FSO) is verantwoordelijk voor het verzamelen van alle uitwerpselen van Vladimir Poetin. De praktijk gaat al jaren mee, zo schrijven reporters Regis Gente -auteur van twee boeken over Rusland- en Mikhail Rubin - die al jarenlang over Rusland schrijft - in het magazine Paris Match. Het gebeurde tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië in oktober 2019, waar een veiligheidsagent de fecaliën en urine in zakken moest verzamelen die verstuurd werden naar Moskou. Maar er waren ook al getuigenissen van tijdens het bezoek aan Frankrijk in mei 2017.

Eigen thermos eerst

Poetin wil vermijden dat buitenlandse mogendheden het zaakje zouden kunnen analyseren. En dat er iets uit af te leiden valt over zijn gezondheid. Het verhaal is niet uit de lucht gegrepen, zegt freelance journaliste Farida Rustamova, die vroeger voor BBC Russia werkte. Ze verwijst op Twitter naar een anekdote over een bezoek aan Oostenrijk, in 2018, waar Poetin voor een bezoek aan het Kunsthistorisches Museum zijn eigen draagbaar toilet meehad.

Een kennis van Poetin vertelde Rustamova dat hij dat al doet sinds hij voor het eerst aan de macht kwam. De Russische president zou als de dood zijn dat iemand zijn DNA zou kunnen analyseren. Zo heeft hij doorgaans ook zijn eigen thermos mee - zelfs op de G20 dronk hij niet uit de kristallen glazen. Drinkt hij op een evenement toch eens van een andere kop of glas, dan zorgen zijn lijfwachten ervoor dat niemand dat bewuste kopje wegneemt. Het wordt dan ofwel door han vakkundig schoongeschrobd, ofwel meegenomen. “Elke lichaamscel of vingerafdruk van de president wordt beschouwd als staatsgeheim, omdat er in het DNA bijvoorbeeld informatie zou kunnen zitten over erfelijke aandoeningen of er een link zou kunnen gelegd worden naar mogelijke buitenechtelijke kinderen”, aldus nog de bron.