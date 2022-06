Emma Meesseman leidt Chicago Sky in Big Apple naar nipte winst in WNBA

Wat een prestatie van WNBA-kampioen Chicago Sky in de Big Apple. Belgian Cat Emma Meesseman stuwde met een double-double (20 punten, 11 rebounds, 5 assists) Chicago Sky versus New York Liberty naar een 86-88 overwinning. Ook collega Cat Julie Allemand kwam in actie.

In een heuse thriller stond Chicago Sky meestal op achterstand. Sabrina Ionescu (27 punten, 13 rebounds, 12 assists) leidde New York Liberty na 24-18, naar een 45-44 bonus halfweg en een 65-59 voorsprong na drie kwarts. Ionescu is meteen ook de eerste speelster in de WNBA die na drie kwarts al een triple-double liet noteren.

In het slotkwart ging Chicago Sky na een nagelbijter nog over New York Liberty. Emma Meesseman kreeg steun van onder meer Courtney Vandesloot (20 punten, 6 rebounds, 10 assists) die in de slotseconde de winnende bom dropte voor Chicago Sky: 86-88. Julie Allemand, die deze week vanuit Frankrijk en na de verloren titelfinale met ASVEL Lyon in Chicago arriveerde, kwam voor de tweede keer in actie bij de Sky en tekende voor 2 punten, 1 rebound en 1 assist.

Met 9 op 13 staat Chicago Sky, met Ann Wauters als assistent-coach, op de derde stek in de WNBA. Vrijdag ontvangt Chicago Sky Atlanta Dream.