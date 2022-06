Brusselse brandweer bevrijdt vrouw uit put van tien meter in haar tuin

De Brusselse brandweer heeft zondagavond een vrouw moeten bevrijden die in haar tuin in een put was gevallen die zich onder de terrasstenen bevond. De vrouw viel tien meter naar beneden en liep meerdere breuken op.

De noodcentrale 112 kreeg omstreeks 19.35 uur een oproep binnen van buren die een dame om hulp hoorden roepen. Zij zou in een diepe put zijn gevallen in haar tuin aan de Jozef II-straat in Brussel. De brandweer en haar klimploeg van het RISC-team (Redding in Speciale Condities) werden samen met een MUG meteen uitgestuurd.

Bij aankomst bleek dat de eigenares van het huis, een vijftiger, in een put was gevallen van een tiental meter diep. De put bevond zich onder de terrasstenen, maar het is onduidelijk hoe die er is gekomen. De vrouw viel verticaal naar beneden en liep daarbij onder andere open breuken op aan de benen.

De leden van het RISC-team konden de vrouw uit haar benarde situatie bevrijden met een klimharnas. Nadien werd ze gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Omstreeks 20.45 uur was de reddingsactie voorbij. De omstandigheden van het incident worden nog verder uitgeklaard.