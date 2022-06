Australische zeiler overleeft zwemtocht van 17 kilometer door zee vol haaien

Een Australische solozeiler die uit zijn boot was gevallen, heeft een zwemtocht van liefst 17 kilometer overleefd. Dat zwemmen gebeurde dan ook nog in een zee vol haaien. Zonder zwemvest.

Shark Point: dat is de treffende benaming van de lokale bevolking voor een stuk zee voor de kust van Panama. De laatste plek waar iemand in het water wil belanden. Maar net daar viel John Deer woensdag van zijn boot. De Australiër had in 2019 al zijn bezittingen verkocht om rond de wereld te zeilen. Het avontuur van zijn leven, maar tijdens een 30 uur durende tocht van Colombia naar Panama liep het mis: de automatische piloot van de boot stond aan, en de zeilen stonden omhoog toen hij tijdens het vissen zijn evenwicht verloor en in zee viel.

“Ik zag mijn boot wegzeilen, en ik dacht: dit is het, hier stopt het, ik ga sterven”, zegt hij aan Daily Mail Australia. “Het gebeurde zo snel. ik zette mijn voet op de verkeerde plek en plots lig ik compleet hulpeloos in het water.” Hij begon te schreeuwen. Maar al snel volgde het besef dat zwemmen voor zijn leven de enige optie was. Na een uur ging de zon onder, maar zijn overlevingsinstinct loodste hem zwemmend de nacht door. Hij herinnerde zich dat het donkerste stuk land het dichtste bij is. Een trucje, dat hij ooit ergens had opgevangen.

Beten en schrammen

Het leek alsof hij amper vooruitging. “Maar ik bleef mezelf luidop zeggen dat ik dichter kwam. Dat het ging lukken, dat ik het kon.” Op een bepaald moment voelde hij iets happen naar zijn voet. Hij begon te slaan in alle richtingen en te roepen, maar bleef verder zwemmen. “Het waren vissen die aan me kwamen bijten. Ik sta vol beten en schrammen.”

De opluchting toen hij de rotsen voelde was gigantisch, maar bijna gleed hij uit. Dus bleef hij even liggen, bang om door een stomme val alsnog te sterven. Hij viel uitgeput in slaap, maar toen het licht werkt maakte hij een vlag. Een eerste boot kwam voorbij, een tweede zag hem maar ging verder, en de derde stopte en nam hem mee terug naar de bewoonde wereld. Alleen was de beproeving daarmee niet afgelopen. De politie had zijn boot namelijk al teruggevonden. Gezonken. Hij zit nu vast in Panama City met alleen de kleren om zijn lijf, “en niet eens een paar slippers”.

Hij wacht op een nieuw paspoort en zijn vrienden hebben een GoFundMe-pagina opgestart om hem terug naar Australië te helpen reizen. “Alles wat ik had, ben ik kwijt”, zegt hij. “Ik zal thuis met een schone lei moeten herbeginnen. Maar ik heb wel een zot verhaal om te vertellen.”