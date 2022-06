Charly Musonda op proef bij Zulte Waregem: eeuwige belofte zit zonder club na exit bij Chelsea

Dat ze niks te verliezen hebben, is de redenering aan de Gaverbeek. En dus mag Charly Musonda junior zich dezer dagen melden op training bij Zulte Waregem. De eeuwige belofte moet proberen zich in de gunst van Mbaye Leye te spelen, om zo eventueel een contract uit de brand te slepen. Musonda zit zonder club na tien jaar bij Chelsea.

Niemand die in 2012 trouwens had durven te voorspellen dat de aanvallende middenvelder bij Essevee zou belanden. Charly Musonda junior, zoon van de gelijknamige ex-Anderlecht-speler, werd toen getipt als één van de grootste talenten van Europa. Anderlecht deed er alles aan om hem te overtuigen bij paars-wit te blijven. Tevergeefs: Musonda opteerde voor een overstap naar Chelsea, dat Barcelona en Manchester City aftroefde. Een zet die hij zich nu misschien wel beklaagd zal hebben: hij kon op Stamford Bridge nooit doorbreken. Ook uitleenbeurten aan Betis, Celtic en Vitesse waren geen onverdeeld succes.

Het moet gezegd: Musonda bleef niet gespaard van blessures. Zo bezeerde hij zich vier jaar geleden zwaar aan de knie. Dokters voorspelden na een operatie dat hij nog twintig procent kans had om weer prof te worden. De dribbelaar vocht terug, rondde met succes een revalidatie af van maar liefst zestien maanden en vierde zijn rentree bij de U23, maar een plekje afdwingen bij de A-ploeg van Chelsea was niet haalbaar. Het was dan ook logisch dat de Londense club deze zomer zijn aflopende overeenkomst niet verlengde.

Musonda wil nu bewijzen dat hij het voetballen niet verleerd is. Hij stond in contact met Vincent Kompany, maar het is dus Mbaye Leye die hem de hand reikt. Wellicht vandaag of morgen al staat hij op het Waregemse oefenveld. Voor Essevee is Musonda mogelijk een buitenkansje: het kan wel nog een portie creativiteit gebruiken. Mocht de speler toch niet kunnen overtuigen, dan heeft het Zulte Waregem geen cent gekost.

Op zijn 25ste heeft Musonda amper 43 wedstrijden als prof gespeeld. Lukt het nu niet bij Zulte Waregem, dan bestaat het risico dat zijn carrière erop zit nog voor het echt begonnen is. En zeggen dat de toekomst tien jaar geleden zo veelbelovend oogde.