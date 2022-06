Assistent Gino Caen herenigd met Yves Vanderhaeghe bij KV Oostende

De 57-jarige Caen was van 2015 tot 2017 bij de kustploeg al assistent/fysiektrainer onder Vanderhaeghe. Vervolgens ging Caen aan de slag bij RSC Anderlecht en AA Gent. Vorig seizoen stond hij onder contract bij Zulte Waregem. “Voor mij is dit een terugkeer naar een ploeg waar ik altijd graag heb gewerkt en bovenal met een trainer met wie mijn relatie altijd al top was”, aldus Caen, die de opvolger is van Markus Pflanz.

De nieuwe fysiektrainer is Korneel Deceuninck, die overkomt van de belofteploeg. Wesley Deschacht blijft op post als videoanalist, net als keeperstrainer Eberhard Trautner. Die laatste is de enige die nog overblijft van het tijdperk van Alexander Blessin, die naar Genoa vertrok en in februari werd opgevolgd door Vanderhaeghe.

Maandag traint KV Oostende een eerste keer met het oog op het nieuwe seizoen.