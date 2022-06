“De koelste dag van de week, met hier en daar zelfs kans op een bui”

Maandag kan er in de vroege ochtend lokaal nog een lichte bui vallen. Vervolgens wordt het wisselend bewolkt en blijft het op veruit de meeste plaatsen droog. Misschien valt er in de vooravond nog eens een lokale bui.

De temperatuur blijft steken op een maximum rond 20°C. Daarmee is het de koelste dag van de week want vanaf dinsdag gaan we in stijgende lijn. De wind komt uit het noordwesten en haalt gemiddeld 3 a 4 Beaufort, wat neerkomt op zo’n 20 tot 25 km/u.

In de nacht naar dinsdag valt de wind volledig weg. Daardoor koelt het onder de open sterrenhemel sterk af. Uiteindelijk krijgen we minima tussen 6°C in landelijke gebieden en 8°C in meer verstedelijkte regio’s.

