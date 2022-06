Belgian Hammers eindigen in Leeds in top 5 ondanks afwezigheid van Van Riel en Michel

De Belgian Hammers, het Belgische gemengde triatlonteam, hebben zondag de vijfde plaats behaald in de manche van de World Triathlon Series in het Engelse Leeds. Duitsland won de race voor Groot-Brittannië en Frankrijk.

Laura Lindemann, Lasse Nygaard-Priester, Anabel Knoll en Lasse Lührs legden voor Duitsland de 300 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 1,7 kilometer lopen af in 1u28:00. Zij hadden 14 seconden voorsprong op de Britten, terwijl de Fransen 20 seconden achterstand hadden.

De Belgian Hammers, die als vijfde eindigden op de Olympische Spelen in Tokio, traden zonder hun twee olympiërs Marten Van Riel en Claire Michel aan. De Antwerpenaar blesseerde zich zaterdag bij een val aan zijn schouder in het individuele onderdeel, terwijl de Brusselse dit weekend verstek moest laten gaan door een gebroken vinger. Noah Servais en Jolien Vermeylen namen hun plaats in.

Samen met vaste waarden Jelle Geens en Valérie Barthelemy kenden Servais en Vermeylen een gecompliceerde start nadat Servais dertiende was geworden in zijn eerste beurt. Barthelemy stelde orde op zaken door de beste tijd neer te zetten in de tweede beurt, waarna Geens de vierde tijd neerzette en weer aansloot bij de kopgroep die vocht voor de overwinning. Uiteindelijk verloor Vermeylen nog een minuut op de leiders om als vijfde te eindigen, in 1u28:40.

De volgende gemengde estafette van de World Series vindt op 26 juni plaats in Montreal.