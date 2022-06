Waarom we na corona toch nog kiezen voor vakantie in eigen land

Zeker in de Ardennen is de populariteit van vakantiehuizen voelbaar. — © Jan Van der Perre

De zomer van de vrijheid. En toch blijft de grote exodus – waarbij we weer massaal uitvliegen – voorlopig uit. Hoge brandstofprijzen, de chaos op de luchthavens en een mogelijke corona-opstoot doen ons aarzelen over buitenlandse reizen. Veel Belgen zullen dus ook deze vakantieperiode in eigen land doorbrengen, dat blijkt nu al uit de boekingen van vakantiewoningen. “De voorbije twee jaar zijn we weer meer gaan houden van dichtbijvakanties.”