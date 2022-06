Voormalig televisiegezicht Jessie De Caluwe woont al sinds 2011 in Marokko: “Emigreren was de beste beslissing in mijn leven”

Jarenlang kwam ze om de haverklap via televisie of radio de huiskamer binnen. Maar een burn-out deed presentatrice Jessie De Caluwe (65) verkassen naar Marokko, waar ze voor een totaal ander leven koos. En dat bevalt haar prima. “Het werkpaard van vroeger bestaat niet meer. Ik kon nooit nee zeggen. Dat is nu anders. Als je de lat een tikkeltje lager legt, is het ook goed”, zegt ze.