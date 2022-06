Gabriël De Coster maakt opvallend debuut in nieuw Olympisch nummer op Kajak World Cup Slalom in Praag

Gabriël De Coster maakte een opgemerkt debuut in het nieuwe Olympische nummer, de extreme slalom. De 21-Mechelaar overleefde eerst de voorwedstrijden, waarin zo’n zeventigtal kajakkers het wilde water op kwamen. Tweeëndertig atleten mochten aan de slag in de achtste finales en als winnaar van deze race plaatste Gabriël zich bij de laatste zestien. In de kwartfinale miste hij een poort en dat kostte hem een ticket voor de halve finale. Met een plaats bij de top zestien loste Gabriël De Coster wel de steile verwachtingen in.

Maarten De Wilde, sporttechnisch directeur topsport kajak, hield een goed gevoel over aan de laatste race van zijn kajakker. “Gabriël deed het eerst schitterend in de voorwedstrijd en zette daarna de kers op de taart in de kwartfinale, waarin hij niemand minder dan Vit Prindis, Europees slalom kampioen 2021, achter zich liet. In de kwartfinale probeerde hij een mindere start goed te maken door de binnenkant te kiezen, maar hij werd uit de poort geduwd en kon zich niet meer herstellen.”

Toch wil Maarten het World Cup toernooi van De Coster als geslaagd evalueren. “Gabriel vond plezier in dit nieuw Olympisch nummer maar miste uiteraard nog wat ervaring. We kunnen die top zestien plaats nog niet echt goed in schatten, maar ze opent toch wel enkele veelbelovende en realistische perspectieven met het oog op Parijs 2024.”