Naast Luca Brecel en Julien Leclercq telt ons land volgend seizoen een derde snookerprof. De Oost-Vlaming Ben Mertens (17) pakte zondag zijn ticket door in Albanië de finale van het EK U21 te winnen. Mertens haalde het met 5-1 van de Oostenrijker Florian Nüssle, die in de kwartfinales Julien Leclercq had gewipt. (mg)