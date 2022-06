Team Antwerp wint 3X3 tornooi in Oostenrijkse Innsbruck nadat het in finale sterker is dan… Team Merksem

Team Antwerp nam afgelopen weekend deel aan de 3X3 Austria Street Jam in Innsbruck. Team Antwerp won de finale van …. Team Merksem. Dat is de nieuwe ploeg van het 3X3 project van Team Antwerp.

Als laatste voorbereiding op het 3X3 WK basketbal (21-26 juni Antwerpen/Groenplaats) met de 3X3 Lions nam Team Antwerp deel aan de 3X3 Austria Street Jam. “Enerzijds om in de running te blijven voor World Tour toernooien en anderzijds om ook onze nieuwe ploeg Team Merksem te presenteren,” zei bezieler Nick Celis.

Thierry Mariën, Jonas Foerts en Maxime Depuydt tellen nog veel individuele punten en engageren zich voor Team Merksem. “Dit trio zal mee jonge talenten begeleiden die uitkomen voor Team Merksem. Zij kunnen aantreden in het FIBA Team 3X3 Pro Circuit. Ideaal om zich als 3X3 speler te ontwikkelen,” aldus nog Nick Celis. Door de punten van het trio Mariën, Foerts en Depuydt flikkert Team Merksem meteen op de 15de plaats op de worldranking. Team Antwerp staat nog steeds derde.

Op de 3X3 Austria Street Jam in Innsbruck kwalificeerden beide ploegen zich voor de finale. Team Antwerp (Celis, Vervoort, Depuydt en De Valck) won in de finale met 17-12 van Team Merksem (Bogaerts, Augustijnen, Soontjes). De winnaar kreeg 550, de tweede 300 euro. Belangrijker is dat beide ploegen gekwalificeerd zijn voor de 3X3 Austria Tour Finals. Die gaat door op 20 en 21 augustus in Wenen en daar wordt gekampt voor een ticket voor de 3X3 World Tour in de Franse hoofdstad Parijs (7-8 oktober).

Sporthal Roosendael in Merksem is nu de officiële thuishaven van Team Antwerp en Team Merksem. De 3X3 Lions en 3X3 Cats trainen er deze week ook als voorbereiding op het 3X3 WK in Antwerpen.