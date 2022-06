Record aan onthoudingen voor eerste stemronde Franse parlementsverkiezingen

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken had zondag omstreeks 17.00 uur 39,43 procent van de Franse kiezers gestemd. Dat percentage ligt lager dan bij de eerste rondes van de parlementsverkiezingen in 2017 (40,75 procent) en 2012 (48,31 procent). Het is ook lager dan bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen in 2022 (65 procent).

In Frankrijk is er geen stemplicht en net als bij de presidentsverkiezingen, kan de afwezige kiezer een grote rol spelen. Het kiessysteem is immers opgebouwd volgens het principe van “the winner takes it all”.

Uit de peilingen bleek al dat het een nek-aan-nekrace wordt tussen Ensemble, de centrumlinkse coalitie van Macrons partij Renaissance (ex-LREM) met Modem, Agir en Horizon, en Nupes, de linkse alliantie rond La France Insoumise (LFI) van Mélenchon, de groenen van EELV, de sociaaldemocraten van de PS en de communisten van de PCF. Beide haalden in de jongste peilingen 26 à 27 procent. Het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen strandt in de peilingen op de derde plaats met iets meer dan 20 procent.