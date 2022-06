Matteo Berrettini steekt in Stuttgart man in vorm Andy Murray de loef af in finale

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 10) heeft zondag voor de tweede keer het ATP-grastoernooi in het Duitse Stuttgart (692.235 euro) op zijn naam geschreven. In de finale versloeg het tweede reekshoofd de Schot Andy Murray (ATP 68) met 6-4, 5-7 en 6-3.

De 26-jarige Berrettini behaalde de titel in Stuttgart een eerste keer in 2019. Hij heeft nu zes ATP-titels op zijn palmares. Zijn vorige eindzege kwam er vorig jaar op het gras van Queen’s. Aansluitend bereikte hij de finale op Wimbledon, waarin Novak Djokovic te sterk was. Op de erelijst in Stuttgart volgt Berrettini de Kroaat Marin Cilic op.

De 35-jarige Murray mikte in zijn 70e finale op een 47e titel, maar wel pas de eerste sinds de European Open in Antwerpen in oktober 2019. In januari was de voormalige nummer 1 van de wereld ook al verliezend finalist in Sydney.