Euforie op de testbaan in Lommel. Even voor 18 uur brak het solar team van KU Leuven het wereldrecord om de meeste kilometers met een zonnewagen af te leggen in 12 uur. Dat stond op 924 km, maar werd dus al overschreden. De studenten rijden nog tot 19.30 uur om hun record scherp te stellen.