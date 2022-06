Een half uur na de race kan Lewis Hamilton weer lachen. “Maar nooit zo vaak gedacht dat ik in de muur ging.” — © AFP

Als een man van 80 strompelde Lewis Hamilton uit zijn Mercedes. “Misschien kan hij volgende week in Canada zelfs niet meedoen door de rugpijn”, zei teambaas Toto Wolff. Is dat echt? Of over-acting, zoals de concurrentie vermoedt.