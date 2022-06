Hasselt

Een pervers verdienmodel. Geknoei met vergunningen. Niet vies van intimidatie. In Nederland hebben ze het gehad met vakantieparkmagnaat Peter Gillis. Vijf gemeenten doen onderzoek naar gesjoemel in zijn vakantieparken. In Lommel zijn ze hem ook beu, enkel in Houthalen-Helchteren is het windstil rond de flamboyante Nederlander.